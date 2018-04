Finlandia, il governo accantona il reddito di cittadinanza: progetto pilota verso lo stop

La Finlandia ha deciso di non proseguire con il progetto pilota di reddito di cittadinanza che era stato lanciato nel 2017 e che ha attirato l'attenzione internazionale. Il programma, che si concluderà quest'anno, non sarà infatti rinnovato, secondo quanto riporta Business Insider.



Il progetto vede coinvolti 2.000 disoccupati che ricevono circa 690 dollari al mese, senza alcun vincolo. Per ora non è stato diffuso un bilancio ufficiale del progetto e del perché sarà accantonato ma il governo finlandese starebbe pensando a sperimentare altre soluzioni di welfare.



Come funziona. Per dodici mesi 2mila disoccupati, di età compresa tra i 25 e i 58 anni, hanno ricevuto una assegno di 560 euro al posto dei sussidi contro la disoccupazione. Una formula fortemente voluta dal primo ministro Juha Sipilä del Partito di Centro Finlandese. Ora il passo indietro.

