Fidanzatini 15enni vanno al parco a fare l'amore: il padre del ragazzo arrestato per averli accompagnati

di Federica Macagnone

Quando il figlio 15enne gli ha chiesto di accompagnarlo in macchina a prendere la fidanzatina e di portarli in un parco di St. Lucie, in Florida, il 53enne Laurence Mitchell non ha fatto una piega, anche se era già sera: è montato in auto e li ha portati a destinazione, poi si è messo ad aspettarli in auto tranquillamente. Era stato ragazzo anche lui e sapeva benissimo che quei due erano andati a "infrattarsi" per fare l'amore e non ci trovava niente di male, tanto da infischiarsene del fatto che i genitori della ragazza avessero negato alla figlia il permesso di andare con il ragazzo al parco a quell'ora. Un errore di sottovalutazione che gli è costato caro: per essere stato comprensivo e solidale nei confronti dei due fidanzatini, ma anche molto superficiale per aver ignorato la volontà dell'altra famiglia, si è ritrovato a essere incriminato per aver favorito rapporti sessuali tra due minorenni.



Intorno alle 23.30, infatti, si è avvicinata una pattuglia della polizia e gli agenti gli hanno chiesto cosa stesse facendo a quell'ora fermo in auto. Lui ha detto la verità: «Ho accompagnato mio figlio e la ragazza per permettere loro di fare le loro cose». Alla domanda su cosa intendesse dire, ha risposto: «Così, quello che fanno i bambini». E quando gli è stato chiesto perché avesse portato la ragazza in un parco al buio senza il permesso dei genitori, lui ha ribattuto semplicemente: «Ci sono cose peggiori rispetto a quello che stanno facendo lei e mio figlio. Non sono mica andati a rubare, stanno solo facendo l'amore». Poco dopo, dal buio del parco, sono sbucati i due adolescenti e quando gli agenti hanno chiesto loro cosa avessero fatto lì, il ragazzo ha risposto in malo modo, non contribuendo di certo ad allentare la tensione. Ha confermato che suo padre li aveva accompagnati lì, ma ha detto di non esser certo che sapesse cosa stavano facendo. Il finale della serata non è stato roseo: Laurence è stato e portato al carcere della St Lucie County, dove è stato incriminato per aver favorito rapporti sessuali tra minorenni e poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 750 dollari. La settimana prossima sarà giudicato in tribunale.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA