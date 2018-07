Venezuela, scarseggiano i medicinali e il rischio è una epidemia di Hiv

Roma - Dopo l'allarme sui beni di prima necessità che scarseggiano un po' ovunque, ora è il turno dei medicinali necessari a impedire che l'Aids possa diventare una pandemia. A lanciare l'Sos è un gruppo di medici e attivisti venezuelani che ha avvertito che la carenza di farmaci per il trattamento dell'Hiv resta un rischio altissimo per tutti. Lo riportano media locali in Venezuela. Secondo le cifre presentate dalla Società venezuelana di Infettivologia, il 70% dei bambini ai quali è stato diagnosticato il virus non vengono curati. «Tutta la popolazione potrebbe essere a rischio», ha dichiarato Mario Comegna, rappresentante dell’organizzazione. L’allarme è stato lanciato in occasione delle manifestazioni per il Gay Pride, tenutesi ieri nel Paese latinoamericano.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06



