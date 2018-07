Vive con l'ex marito e il nuovo compagno: «Hanno una mentalità aperta, ero rimasta senza un tetto»

Unaallargata e riunita sotto lo stesso tetto per necessità.del Connecticut, negli Stati Uniti, non ha remore nel confessare che vive con l'ex marito e il suo nuovo compagno da quando è rimasta senza casa. La 33enne, racconta al Mirror di essere stata fortunata a conoscere uomini dalla mentalità così aperta.Due anni fa il divorzio da46 anni e il nuovo amore con50 anni. Tutto sembra andare per il verso giusto quando la neo coppia rimane improvvisamente senza un tetto dopo aver sostenuto spese per le cure di uno dei figli ed essere stati sfrattati. Kelley decide a quel punto di invitare l'intera famiglia a casa sua.«Perché non vi trasferite? Possiamo pagare un mutuo, una serie di bollette e tenere insieme tutti i bambini», ha detto l'uomo. «Eravamo disposti a fare qualsiasi cosa per mantenere unita la nostra famiglia», spiega Lindsay.Il clima è ideale per Lucas, il figlio della coppia che nell'ottobre dello scorso anno ha subito un trapianto di midollo osseo che si spera possa rigenerare il suo sistema immunitario.«È un ragazzo complesso che ha bisogno di affetto. Potrebbe sembrare un po' strano che vivo sia con il mio ex marito che con il mio attuale marito, ma è necessario per il bene dei nostri figli. Il sistema immunitario di Lucas è così fragile che in questo momento dobbiamo limitare la sua esposizione al mondo esterno»