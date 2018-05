Fallisce la Gibson, la chitarra mito

di Alex Britti

Per uno che suona la chitarra leggere che un’azienda come la Gibson stia fallendo è uno shock e lo shock è tale che per la prima mezz’ora cerchi di gestire il fiume di pensieri immediati tipo: sta finendo il mondo, siamo ad una nuova era glaciale, verremo invasi dagli alieni. Oppure, quante Gibson ho ancora in cantina? O anche: ho fatto male a vendere quel “les paul”. Poi invece, dopo un po’, asciugate lacrime e sudore, si inizia a ragionare meglio, da uomo di mondo. E si comincia a vedere un...