Il test controverso/ Voti ai giornali, il paradosso di Facebook

Il figlio di Donald Trump ha un nuovo amore: Donald Trump jr, secondo il New York Post, starebbe frequentando Kimberly Guilfoyle, conduttrice televisiva di Fox News, nota come strenua sostenitrice di...

Il ricordo di quello che accadde il 16 marzo 2014 al Ninewells Hospital di Dundee, in Scozia, la perseguiterà per sempre, indipendentemente da come andrà a finire il processo in cui...