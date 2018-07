Troppa privacy e meno “amici”, Facebook trema

di Giuseppe A. Veltri

Negli scorsi mesi è capitato a molti il ritrovarsi la casella di posta elettronica inondata di richieste di consenso dati o quella di reimpostare le nostre password. Vecchie password dimenticate sono diventate l’assillo di molti, aggiungendosi allo stress quotidiano e procurando non pochi momenti di panico. Rimettere mano alla nostra identità digitale non è facile. Rimettere mano alla nostra identità digitale ci ha costretto a pensare alla nostra sicurezza non nelle strade ma nel mondo online generando...