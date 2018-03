Facebook e l'ombra del Russiagate. Regole Ue in arrivo

di Francesco Malfetano e Antonio Pollio Salimbeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Big data e privacy, sono bastate queste due parole a far tremare la Silicon Valley. Dopo lo scandalo Cambridge Analytics il mea culpa di Mark Zuckerberg non basta, così il colosso social corre ai ripari e punta sul controllo di tutte le app che hanno accesso a grandi quantità di dati e sulla consapevolezza degli utenti sfiduciati. Il problema principale è la fiducia, e come sottolinea il comunicato rilasciato dall'azienda statunitense, dietro al quale si trincera anche Facebook Italia, riconquistarla è...