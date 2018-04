Caso Datagate, Facebook avviserà gli utenti coinvolti: la Commissione europea indaga

Facebook avviserà gli utenti le cui informazioni sono state condivise da Cambridge Analytica da lunedì 9 aprile. Lo ha reso noto Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook in un post ufficiale. Secondo i numeri della piattaforma, in Italia sono 214.134 gli utenti italiani potenzialmente coinvolti nella vicenda. Nel nostro paese gli utenti attivi del social network ammontano a 31 milioni. Sarà anche più facile rimuovere le app che non vogliamo più. Sempre a partire da lunedì comparirà in cima al flusso di notizie di tutti gli utenti un link che mostrerà tutte le app che utilizziamo e le informazioni condivise con queste applicazioni. «Gli utenti saranno in grado di rimuovere le app che non vogliono più. Riteniamo che queste modifiche consentiranno di proteggere meglio le informazioni delle persone. Sappiamo di avere più lavoro da fare», ha spiegato Schroepfer.



«La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile». Lo ha affermato un portavoce dell'esecutivo europeo. «I dati resi noti dal colosso americano confermano infatti che utenti europei sono stati coinvolti», ha aggiunto la stessa fonte, precisando che la commissaria Ue alla giustizia Jourova «ha scritto una lettera a Facebook la scorsa settimana chiedendo ulteriori spiegazioni entro due settimane» e «Facebook ha già detto di essere disponibile a chiarimenti», ha precisato.

Gioved├Č 5 Aprile 2018



