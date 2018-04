Cambridge Analytica, Zuckerberg in Senato: «Ho creato Facebook, io sono il responsabile» -Live tv

Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha iniziato la sua audizione in Senato davanti alle commissioni Commercio e Giustizia ammettendo subito le sue responsabilità sulla gestione dei dati di Facebook, abusati da Cambridge Analytica.







Non appena ha messo piede nell'Aula del congresso americano, il Ceo di Facebook si è seduto. Mentre i fotografi si precipitavano su di lu, Mark Zuckerberg non ha giurato. Il 33enne è comunque tenuto a dire la verità ma, come fa notare il Wall Street Journal, sono state evitate immagini che per altri Ceo prima di lui hanno avuto connotazioni negative. Per esempio, gli executive petroliferi giurarono prima delle loro testimonianze al Congresso che hanno fatto seguito allo scoppio della marea nera di BP nel 2010. «Ho fondato io Facebook - ha esordito Zuckerberg davanti al Senato - Sono quindi io il responsabile».



«È stato un mio errore, un mio grande errore, chiedo scusa» ha continuato in riferimento alla gestione dei dati, abusati da Cambridge Analytica. Il 33enne ha detto di essere pronto a fare il possibile per aggiustare il tiro. Il titolo Facebook mentre depone vola sui massimi di seduta (+3,4% a 163,36 dollari al barile).

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:14



