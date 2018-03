Europa assente/ La sovranità nazionale calpestata

di Carlo Nordio

Nel bel film di David Seltzer “Vite sospese”, Michael Douglas travestito da ufficiale nazista (siamo in piena seconda guerra mondiale) vuol portare la moglie moribonda fuori dalla Germania; arrivato al confine con la Svizzera uccide un paio di SS, viene a sua volta colpito e, con la donna in braccio, si avvicina barcollante al posto di frontiera. I tedeschi sparano, finché l’uomo non attraversa la bianca linea di demarcazione. Qui si fermano, perché questo vuole il diritto internazionale. Un film è sempre...