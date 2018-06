Elezioni in Turchia, Erdogan sfiora il 60%. Primi dati, ha maggioranza assoluta

Si sono chiuse le urne in Turchia per le elezioni anticipate che segneranno il passaggio a poteri rafforzati per la presidenza. Oltre 60 milioni di turchi sono stati chiamati al voto per le elezioni presidenziali e parlamentari. Secondo i primi dati reali sulle elezioni presidenziali in Turchia, con il 24% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, Recep Tayyip Erdogan è al 58,8% dei voti, mentre il suo principale sfidante Muharrem Ince al 26,9%.

Maggioranza assoluta. Secondo i primi dati reali sulle elezioni legislative in Turchia, con il 29,3% dei seggi scrutinati, che non sono però statisticamente rappresentativi di tutto il Paese, l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan è al 51,7% dei voti e avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento anche grazie al 13,1% dei nazionalisti del Mhp, con cui si presenta in coalizione.

Alcuni tir carichi di sabbia hanno bloccato la strada principale che conduce al palazzo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan ad Ankara, mentre è in corso lo spoglio per il voto presidenziale e parlamentare anticipato in Turchia. Mezzi simili chiudono anche altre strade che conducono alla stesa zona, dove si trova anche l'edificio della Commissione elettorale suprema (Ysk), in cui vengono conteggiati i voti dei turchi all'estero. Lo riferiscono media locali.