Elezioni in Svezia, Salvini: «Sfratto al multiculturalismo», Gentiloni: «Non c'è stato l'annunciato trionfo nazional-populista»

«La Svezia, patria del multiculturalismo e modello della sinistra, dopo anni di immigrazione selvaggia ha deciso finalmente di cambiare. Ora anche lì dicono no a questa Europa di burocrati e speculatori, no ai clandestini, no all'estremismo islamico. La forte affermazione di Jimmie Åkesson è l'ennesimo avviso di sfratto ai Socialisti: a maggio, alle elezioni Europee, completeremo l'opera del cambiamento fondato sui valori del lavoro, della sicurezza e della famiglia». Lo sottolinea Matteo Salvini, in un messaggio di congratulazioni al leader dei Democratici svedesi. Messaggio scritto quando sembrava che la progressione del partito anti-Ue fosse maggiore. «Contestiamo - rileva il vicepremier e ministro dell'Interno - che TUTTA la stampa italiana parli di estrema destra per definire chi vuole controllare l'immigrazione».



«Ma se il trionfo nazional populista, annunciato da giorni, alla fine non ci fosse? Vuoi vedere che agli svedesi interessa più difendere il welfare che cacciare i migranti?». Lo scrive su Twitter il deputato del Pd ed ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando i primi risultati del voto in Svezia.



Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA