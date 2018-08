Missione italianaâ€‹/ Il ponte con l’Egitto per unire la Libia

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il viaggio in Egitto del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, è importante. L’Italia ha infatti bisogno di andare d’accordo con l’Egitto per una serie di ragioni che è agevole riassumere. In primo luogo, perché ha bisogno dell’Egitto per stabilizzare la Libia. Se la Libia è insicura, l’Italia è insicura. Lo dimostrano le milizie dell’Isis che si erano formate sulla costa libica, l’immigrazione incontrollata e la collaborazione tra i trafficanti di esseri...