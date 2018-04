Il legale e la pornostar: in tribunale l'inchiesta che spaventa Donald Trump

di Angelo Paura

Forse non saranno i russi ad affondare Donald Trump, ma il suo avvocato personale. Qualcuno infatti sostiene che a mettere in difficoltà il presidente americano e forse a rovinarlo non sarà certo il Russiagate, l'inchiesta guidata dal procuratore speciale Robert Mueller, ma le verità nascoste da Michael Cohen. In particolare il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per un accordo di non divulgazione della sua presunta relazione con Trump. L'AUDIZIONE Ieri pomeriggio finalmente, tirato per...