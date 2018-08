Trump dopo le rivelazioni di Cohen: «Con un mio impeachment i mercati crollerebbero»

L'impeachment al presidente farebbe crollare i mercati. Parola di Donald Trump, che in un'intervista a Fox and Friends ha spiegato: «Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri».LEGGI ANCHE Steven Tyler (di nuovo) contro Trump: «Non può usare le mie canzoni per i comizi» Il riferimento è all'ammissione, da parte del suo ex avvocato Michael Cohen, della violazione delle norme finanziarie «sotto il coordinamento e la direzione di un candidato a una carica federale». Sarebbe stato proprio Cohen a versare dei fondi della campagna elettorale alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla relazione con Trump.Cohen ha effettuato il versamento di denaro a Stormy Daniels, la pornostar pagata per tacere sulla relazione avuta nel 2006 con l’attuale presidente utilizzando fondi della campagna elettorale.