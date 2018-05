Disastro aereo di Cuba, morta anche la 23enne Grettel, una delle 3 sopravvissute

, 23 anni, è la 111esima vittima del disastro aereo di venerdì scorso. La giovane ballerina era stata ricoverata in condizioni critiche dopo il tremendo schianto e i medici cubani erano stati subito pessimisti sulla possibilità di salvarle la vita.La pagina Facebook di Grettel è stata inondata in questi giorni di messaggi. La ragazza era figlia unica. Restano ancora in vita Maylén Díaz, 19 anni, e Emiley Sánchez, di 39.