McDonald's choc, dipendente aggredisce a pugni una cliente

Una dipendente di McDonald's è stata filmata mentre colpisce ripetutamente a pugni una cliente negli Stati Uniti. La donna aveva provato a riempire un bicchiere dal distributore di bevande gratuite poi improvvisamente viene aggredita. Il video è stato postato sui social network ed è diventato virale.











Non è ben chiaro il motivo dell'aggressione perché l'audio non si sente distintamente e non è nemeno identificato il luogo dove è avvenuta la rissa. Marie Dayag, che ha postato il vide su Facebook, dice di vivere nel Nevada e di essere nata in California, riferisce il Mail online.







Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21



