Colombia: «La diga crolla». Evacuate migliaia di persone

La diga ormai non regge più e migliaia di persone rischiano di essere travolti dall'acqua. Le autorità colombiane hanno emesso un «avviso di imminente evacuazione» per tre villaggi nei pressi della diga Hidroituango, di fronte alla possibilità di una crescita del fiume Cauca e di un cedimento strutturale dell'opera.



«È stato emesso un avviso di imminente evacuazione per le comunità dei comuni di Valdivia, Taraza e Caceres a causa di un possibile aumento improvviso del fiume Cauca, in base alle informazioni emesse dal quartier generale unitario situato nel progetto idroelettrico Ituango», si legge in un comunicato ufficiale. Almeno 8 mila persone provenienti da tre località rurali situate nella zona di influenza di Hidroituango sono già state evacuate dalle loro case e si trovano in rifugi temporanei, da parenti o in case in affitto.

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA