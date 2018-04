Dazi, Europa unita contro Trump: messaggio di Macron, May e Merkel

Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha riferito un portavoce tedesco citato dai media internazionali, è stata concordata durante una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito: «Gli Usa non devono prendere alcuna misura commerciale contro l'Ue, altrimenti l'Ue sarà pronta a difendere i propri interessi nel quadro delle regole del commercio multilaterale», ha affermato



l presidente Usa Donald Trump ha imposto tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su quelle di alluminio, ma ha escluso la Ue dal provvedimento fino al primo maggio, riservandosi una decisione dopo quella data.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



