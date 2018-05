Il comandante di Cubana de Aviacion: «Avevamo avvertito: non affittate aerei dalla compagnia messicana»

di Mauro Evangelisti

«Ci sono stati assistenti di volo e personale della sicurezza che si sono rifiutati di salire sull'aereo di quella compagnia messicana». La denuncia è stata pubblicata su Facebook da Ovidio Martinez Lòpez, comandante di Cubana de Aviacion: già nel 2011 vi furono problemi con aerei noleggiati dalla messicana Global Air, una volta un aereo si perse mentre volava vicino a Santa Clara, le autorità fecero un'indagine e raccomandarono di non affittare più velivoli da quella compagnia.



Le cause del grave incidente dell'altro giorno tra L'Avana e Holguin, in cui sono morte 107 persone, vanno ancora comprese, ma emerge un paradosso: Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera, anche a causa dell'embargo e di problemi economici, non può acquistare nuovi aerei o garantire la manutenzione puntuale di quelli che possiede e, per evitare problemi di sicurezza, affitta aerei con relativi equipaggi da altre compagnie. Ma secondo la denuncia di questo comandante si affida a compagnie, come quella messicana, che non avrebbero garantito gli standard di sicurezza necessari.



Il Boeing 737 precipitato era molto vecchio, in servizio dal 1979, ma questo di per sè, se c'è una buona manutenzione, non è sinonimo di rischio. Ma il comandante Martinez Lòpez racconta: «La linea aerea dell'incidente è Global Air (messicana), è identificata come Pmj; questa linea ha affittato un B-737 a Aerocaribean nel 2010 e successivamente a Cubana. In un'occasione si sono persi sopra Santa Clara e questo ha causato l'intervento degli ispettori dell'autorità Aeronautica cubana. Hanno sospeso dal volo per un copilota e un capitano per problemi e lacune tecniche gravi. C'è un fascicolo dell'Autorità di sicurezza aeronautica, dove si raccomanda a Cubana di non affittare più aerei da questa compagnia. Ci sono molti assistenti, assistenti di volo e personale di sicurezza che in precedenza si sono rifutati di volare su quella linea».

