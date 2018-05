K2, ecco cos'è la nuova droga sintetica che riduce le persone come zombie

Allucinazioni, aggressività e visione offuscata. Sono questi alcuni degli effetti della K2, la nuova droga agli onori della cronaca per un gruppo di giovani che a New York camminavano come fossero Zombie. La K2, chiamata anche Spice o Black Mamba, è una cannabis sintetica creata a partire da una miscela di erbe essiccate mescolate a sostanze chimiche, spesso come il tocopherol sintetico. Si sta diffondendo a vista d'occhio perchè è a basso costo, da uno a cinque dollari, e produce effetti simili a quelli della marijuana e si compra principalmente su Internet. Gli effetti variano in base al dosaggio e alla potenza della miscela, ma nei casi più gravi possono portare all'accelerazione del battito cardiaco e all'aumento della pressione sanguigna fino a provocare attacchi di cuore.LEGGI ANCHE: Zombie nelle strade come in Walking Dead: allarme a New York per la nuova droga sintetica