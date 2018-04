Corea del Nord, stop della Cina a export 32 beni "doppio uso"

La Cina ha annunciato il divieto di export verso la Corea del Nord di 32 beni (tra equipaggiamenti, software e tecnologie varie) caratterizzati dal "doppio uso", dal potenziale utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa. Lo ha annunciato il ministero del Commercio, in una mossa in linea con la risoluzione 2375 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di settembre seguita al sesto test nucleare e a poche settimane dal summit a sorpresa di Pechino tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente Xi Jinping.

Lunedì 9 Aprile 2018



