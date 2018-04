Corea del Nord, Kim Jong-un: «Stop a test nucleari e missilistici, chiuderemo gli impianti»

«Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione.



Kim avrebbe quindi deciso di aprire una nuova fase per il suo Paese, raccontano fonti vicine al leader di Pyongyang, impegnandosi per la completa denuclearizzazione e concentrandosi d'ora in avanti solo sulla crescita economica. L'obiettivo principale indicato al suo stato maggiore, dunque, sarebbe quello di puntare a una normalizzazione dei rapporti con gli altri Paesi per ottenere il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale, cogliendo quella che avrebbe definito «una opportunità storica».

Sabato 21 Aprile 2018



