Conte da Trump alla Casa Bianca: «Migranti, l'Europa segua l'Italia»

Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull'immigrazione legale e illegale», ha detto tra le altre cose Trump ricevendo il premier italiano.



Today, President Trump welcomes Prime Minister @GiuseppeConteIT to the White House.



Watch the joint press conference at 2 p.m. ET: https://t.co/EmsdctGWtd pic.twitter.com/QWKnBks0yl — The White House (@WhiteHouse) 30 luglio 2018