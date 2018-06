«Come uccidere la moglie». Ergastolo al sergente di Sua Maestà che sabotò il paracadute della consorte

di Laura Larcan

Come uccidere vostra moglie, oppure Per favore ammazzatemi mia moglie, ma anche E' ricca, la sposo, l'ammazzo. Insomma, tanti sono i titoli di film che farebbero al caso del sergente dell'esercito di Sua Maestà Emile Cilliers, 38 anni, che ha tentato in "mille" modi di eliminare la legittima consorte senza riuscirci. Fino all'ultimo estremo colpo sfumato che l'avrebbe incastrato: sabotare il paracadute in dotazione alla moglie, Victoria Cilliers, 41enne e militare anch'ella, miracolosamente sfuggita al volo con paracadute difettoso e mezzo chiuso da 1.220 metri d'altezza. Un caso che da mesi riempie le pagine della stampa inglese e che oggi arriva al capitolo finale con la condanna all'ergastolo, secondo la pena inflitta in Gran Bretagna da un giudice della Winchester Crown Court, dopo che già il mese scorso il sergente Cilliars era stato dichiarato "colpevole".



La storia, una trama fatta di tradimenti, amanti, ex mogli, soldi, potrebbe davvero ispirare la sceneggiatura di un nuovo film agro-dolce. Sono state le indagini degli investigatori a ricostruire tutte le mosse dell'uomo. Il piano del militare sarebbe stato quello di sbarazzarsi di Victoria (con cui aveva avuto ben due figli, oltre ad altri quattro avuti dalle sue relazioni) per potersi dividere tra un'amante, conosciuta attraverso il sito d'incontri Tinder, e l'ex moglie, con cui pure aveva riallacciato i rapporti. Oltre che per accaparrarsi il premio di un'assicurazione sulla vita della vittima designata. Soprattutto i soldi avrebbero giocato un ruolo chiave, visto che l'uomo avrebbe contratto molti debiti. I vari tentativi di omicidio sarebbero iniziati con la deliberata manomissione (fallita) dell'impianto del gas in casa, prima di sfociare in quella (riuscita, ma non sufficiente) del paracadute. Fino alla scoperta dell'intera trama da parte della polizia, all'arresto e ora alla condanna.



L'uomo - caparbio come pochi nei suoi piani criminali, eppure incapace di riuscire nell'intento di « liberarsì della consorte », aveva negato tutto di fronte alla corte. Persino la moglie Victoria aveva dichiarato alla stampa di «di non poter ancora credere che suo marito fosse un assassino». Ma la pubblica accusa lo ha inchiodato e il giudice, nel comminare la sentenza "a vita", ha disposto che non possa chiedere la libertà sulla parola prima di 18 anni di reclusione effettiva.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



