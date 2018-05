Il giallo dei ladri delle cipolle, in Israele si indaga su una singolare catena di furti

Gerusalemme – Giallo sul furto di cipolle in Israele. Anche ieri diversi quintali di cipolle appena raccolte sono stati rubati dai campi del nord, spingendo le autorità locali a chiedere al governo di intervenire con urgenza per individuare i ladri di questi bulbi. Un episodio che si collega ad altri analoghi. Una catena di furti definiti un'epidemia di crimini agricoli. I coltivatori della regione sono allarmati. L’ultimo bottino ha fruttato agli Arsenio Lupin circa 20 quintali di cipolle già inscatolate e pronte ad essere inviate ai diversi rivenditori ieri mattina. «Il crimine agricolo è diventata una calamità nazionale» ha affermato Ofer Gershowitz, direttore di Galil Golan, societa' locale che fa parte di una ONG che promuove lo sviluppo della regione della Galilea. Gershowitz ha affermato che questa ondata di furti di prodotti agricoli avviene ogni giorno, così come si verificano incendi di veicoli e macchinari agricoli: secondo il direttore della società, questi atti sarebbero riconducibili a ragioni nazionalistiche, ma non esclude che vi sia anche l’obiettivo di trarne profitti



