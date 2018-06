Cina, allarme «attacchi acustici» in tutto il Paese: misteriosi malesseri, diplomatici nel mirino

È allarme in Cina per una serie di misteriosi «attacchi acustici» simili a quelli accusati dal personale Usa a Cuba nel 2016. Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato il secondo allarme in poche settimane, stavolta più ampio del primo, sui rischi alla salute per i diplomatici residenti non solo a Canton, ma in tutta la Cina dopo la rilevazione di casi di malessere per questi inspiegabili attacchi acustici.



L'invito, in una mail, è a ricorrere all'aiuto medico in caso di «inconsueti e inspiegabili sintomi fisici o nell'eventualità di fenomeni acustici e sensoriali o di altri problemi alla salute». Il Dipartimento di Stato ha avuto conferma che «un dipendente del governo Usa in Cina ha sofferto di un incidente coerente con quanto accaduto al personale governativo americano a L'Avana, Cuba», si legge in una nota. Di riflesso, per effetto di accertamento medici volontari, «il dipartimento ha inviato altre persone negli Usa per altri esami».



Nel comunicato di maggio si faceva solo menzione di Guangzhou, (Canton), mentre ora l'allerta è riferita a tutti i cittadini americani presenti nel Paese asiatico. La Cina, rispetto alla prima segnalazione, aveva reso noto di aver fatto partire subito le indagini e di aver dato anche un pronto responso agli Usa, spiegando di non aver raccolto elementi tali da giustificare l'accaduto.

