Marc Gasol, il campione di basket (da 20 milioni di dollari) che salva i migranti sulla Open Arms

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 luglio 2018

Da campione di basket da 20 milioni di dollari a eroe dei migranti. Le immagini di Marc Gasol, volontario per l'ONG spagnola che ha soccorso Josephine, stanno facendo il giro del web e dei social. La donna era rimasta due giorni in mare aggrappata ad un pezzo di legno.LEGGI ANCHE ----> Open Arms si dirige verso la Spagna: non ci fidiamo di Salv ini Gasol gioca nei, ma ha deciso di imbarcarsi per la consueta pausa estiva sulla nave di, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. La nave qualche giorno fa ha denunciato il comportamento della Guardia Costiera libica, accusata di aver abbandonato al loro destino Josephine e una mamma con un figlio piccolo. Gli ultimi due sono stati recuperati cadaveri, mentre l'altra donna è stata l'unica superstite al largo delle coste di Tripoli.Josephine, donna camerunense, è rimasta due giorni in mare attaccata ad un pezzo di legno prima che giungessero i soccorsi. Gasol è stato protagonista durante le operazioni di recupero e ha pubblicato sul suole immagini del salvataggio. «Frustrazione, rabbia, impotenza. È incredibile come così tante persone vulnerabili vengano abbandonate alle loro morti in mare. Profonda ammirazione per quelli che stavolta chiamo i miei compagni di squadra», il suo commento al post.