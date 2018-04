Catalogna, deputato Finlandia: via la Spagna dai Mondiali di calcio

Il parlamentare finlandese Mikko Karma, del Partito del Centro Kesk, ha chiesto alla Fifa che la nazionale spagnola di calcio sia espulsa da tutte le competizioni internazionali compreso il prossimo mondiale in Russia fino a quando Madrid non accetterà una «soluzione negoziata, pacifica e democratica» della crisi catalana. Secondo il deputato di Helsinki, riferisce la stampa catalana, «la Fifa deve dire no alla Spagna, paese membro dell'Ue, quando commette una flagrante violazione dei diritti umani in Catalogna». Lo stato spagnolo, afferma, «purtroppo non difende i valori di giustizia e democrazia promossi dalla Fifa con le sue azioni contro la Catalogna>. Karma è stato uno dei parlamentari finlandesi che hanno invitato a Helsinki il mese scorso il presidente deposto catalano Carles Puigdemont, che al rientro in Belgio è stato arrestato in Germania su richiesta della Spagna.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52



