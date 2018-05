Catalogna, il presidente Torra sfida Madrid: nel governo due ex ministri che sono in carcere

Il neo presidente catalano, l'indipendentista Quim Torra, sfida Madrid e include nel nuovo governo due ex ministri attualmente in carcere e altri due "in esilio" all'estero. Dei 13 nuovi consiglieri fanno parte infatti Jordi Turull e Josep Rull (in prigione a Madrid) e Toni Comin e Lluis Puig, che vivono in Belgio, dove fuggirono assieme all'ex presidente Carles Puigdemont dopo la destituzione del governo regionale decisa dalla Spagna in seguito alla proclamazione della

Repubblica catalana

rimasta poi senza esito.



Turull e Rull hanno già annunciato su Twitter di voler accettare l'incarico ma la formazione del nuovo Govern potrebbe essere bloccata da Madrid. Puigdemont nel frattempo è in Germania, in attesa che la giustizia locale si pronunci sulla richiesta di estradizione avanzata dai giudici spagnoli, che accusano l'ex presidente e altri dirigenti catalani di «ribellione» per il loro progetto secessionista.