Caso Cambridge Analytica, Zuckerberg convocato da Commissione Camera Usa

La commissione della Camera Usa per l'energia e il commercio convocherà il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, per una testimonianza dopo le rivelazioni che la società Cambridge Analytica, legata alla campagna di Trump, ha ottenuto impropriamente le informazioni personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook a fini politici. «Crediamo che lui, come ceo di Facebook, sia il testimone giusto per dare risposte al popolo americano», hanno detto Greg Walden e Frank Pallone, rispettivamente presidente e membro della commissione.



«Siamo impazienti di lavorare con Facebook e con Zuckerberg per decidere data e luogo a breve per una audizione davanti a questa commissione», hanno aggiunto. Rappresentanti di Facebook, di cui non è stato diffuso il nome, hanno fornito alcuni chiarimenti oggi allo staff della commissione, secondo Walden e Pallone. Ma un portavoce della commissione ha precisato che l'incontro ha lasciato molte domande senza risposta, in particolare quelle su come Fb e terze parti proteggono i dati dei consumatori sulla piattaforma del social media.

