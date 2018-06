Los Angeles, l'attore Carlos Lopez si uccide con un colpo di pistola alla testa: con Tom Cruise il suo ultimo film

L'attore americanosi è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa nel suo appartamento a Los Angeles. La polizia non ha dubbi sul suicidio anche perché gli agenti hanno trovato un biglietto dell'attore che era divenuto assai popolare grazie alla serie Operation Repo. nel 2017 era nel cast del filmcon Tom Cruise.L'attore, nato a Sacramento, aveva trascorso tre anni nell'esercito degli Stati Uniti e amava diffondere sue foto in divisa. Aveva partecipato anche a film sui supereroi come Captain America e nei prossimi mesi uscirà il film "PTSD: An American Tragedy" in cui ha recitato.