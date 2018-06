Carlo Dragonetti, lo studente italiano che ha conquistato la Cina: il suo discorso di laurea è esilarante

Si chiama Carlo Dragonetti, ha 24 anni, viene da Trani ma ha conquistato la Cina. Questo giovane studente italiano, infatti, si è laureato dopo aver studiato per quattro anni all'università di Shanghai, dove ha tenuto anche un discorso in cinese che ha fatto impazzire i presenti e anche gli utenti che lo hanno visto nel filmato virale, da 100 milioni di visualizzazioni, sul social Weibo.









«La prima cosa che ho imparato è che, per ogni problema, i cinesi consigliano di prendere l'acqua calda: per il raffreddore, per il mal di pancia, per lo stress... L'acqua cinese è miracolosa» - inizia scherzando Carlo durante il discorso per la cerimonia di laurea - «Lì ci sono anche i miei genitori, hanno fatto un lungo viaggio dall'Italia solo per me, perché tanto non conoscendo il cinese non capiranno il discorso. Per questo li ringrazio di cuore. Comunque, ho già detto a loro di applaudire e sorridere quando tutti gli altri lo fanno».



Un discorso davvero divertente, quello di Carlo, che poi ha spiegato: «Questa esperienza allo studio mi ha aperto alla mente e fatto conoscere nuove culture. Ci sono tanti altri studenti stranieri che si stanno laureando insieme a me, siamo la dimostrazione che dobbiamo credere in noi stessi, siamo il futuro della Cina e del mondo intero».

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



