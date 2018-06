Bimba di tre anni scompare: il cane di famiglia le resta accanto tutta la notte e la salva

Una bimba di 3 anni scomparsa nel Missouri è stata ritrovata salva e salva grazie al suo cane, che le è rimasto a fianco per 12 ore durante tutta la notte. Remy Elliot, il nome della bimba, si era allontanata da casa a Qulin alle 18,30 e si era incamminata verso un campo di mais limitrofo. La polizia allertata subito dalla madre ha immediatamente iniziato le ricerche della bimba insieme a un gruppo di un centinaio di volontari e adue elicotteri. A trovarla alla fine è stato lo zio di Remy che l'ha trovata addormentata verso le 8,30, vicina al suo cane. Lo Yorkshire terrier della famiglia, Fat Heath, era rannicchiato con lei dentro il campo di mais. « Era decisamente sfinita, calda e sudata » ha detto Timber Merritt, la madre di Remy. « Ha detto che non era spaventata perché con lei c'era Fat Heath. Se non ci fosse stato penso che sarebbe stata terrorizzata » .

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16



