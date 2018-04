Finge di avere un cancro e lancia una raccolta fondi: 24enne faceva la bella vita

Ha finto di avere un cancro, sostenendo di aver bisogno di costosissime cure all'estero, finanziando invece lussuosi viaggi coi soldi di varie donazioni. A essere truffati non sono stati solo ignari benefattori, ma anche gli stessi genitori, che si sono indebitati per sostenere le spese della figlia. Protagonista della vicenda è una 24enne australiana, Hanna Dickenson, che a distanza di anni dall'inizio della truffa è stata condannata.Tutto era iniziato nel, quando Hanna mentì ai genitori, dicendo di avere un cancro operabile solo da specialisti all'estero, e contemporaneamente lanciò una raccolta fondi per pagare le fantomatiche cure ine in. Anche i genitori della ragazza, agricoltori residenti nei dintorni di, avevano largamente contribuito a finanziare iutilizzati poi per viaggi e divertimento.A scoprire l'inganno è stato uno dei generosi donatori, che aveva notato troppe foto di viaggi all'estero della ragazza e aveva espresso alla polizia i propri sospetti. Hanna Dickenson, di professione agente immobiliare, è stataa tre mesi di carcere, alla restituzione di tutta la cifra ottenuta con le donazioni e a scontare 150 ore di servizi socialmente utili. I legali hanno annunciato di voler fare ricorso in appello.