L'ultimo bacio di Roxy, 8 anni, alla mamma in fin di vita. La foto fa il giro del web

di Emiliana Costa

La piccola, 8 anni, regala un tenero bacio sulle labbra alla, in fin di vita. Due giorni dopo la donna muore per un cancro al seno e il tenero scatto, condiviso su Facebook , fa il giro del web.Accade nel Regno Unito. Come riporta il Mirror , due anni fa a mamma Vicky è stato diagnosticato un tumore terminale. La notizia terribile era arrivata ad appena un anno dalla scomparsa di, suo compagno e padre della piccola Roxy, morto nel sonno a 55 anni per problemi cardiaci.Le coraggiose mamma e figlia si stavano riprendendo dalla tragedia, poi la. Vicky era affranta nel sapere di dover lasciare la piccola senza padre e madre. La donna ha combattuto con coraggio per due anni, condividendo su Facebook le foto della sua malattia.Vicky prima di morire aveva detto: «Mia figlia non è una bambina sciocca, sa esattamente cosa sta succedendo,. Voglio passare con lei il maggior tempo possibile». Poi il triste epilogo.