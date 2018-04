Canada, schianto fra camion e pullman: strage di giovani giocatori di hockey, 14 morti

Thank you again to @BourgaultAg for sponsoring the Bourgault Cup and presenting it to the boys after our big win. #BroncoHockey pic.twitter.com/WA4dCFJWlL — Humboldt Broncos (@HumboldtBroncos) 25 marzo 2018

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz — Chris Vandenbreekel (@Vandecision) 7 aprile 2018

RCMP statement on Humboldt Broncos bus accident. pic.twitter.com/cxy9XIFWsI — Wayne Mantyka (@WayneMantykaCTV) 7 aprile 2018

Strage di giovani giocatori di hockey in Canada a causa di uno schianto fra un pullman e un camion. È di almeno 14 il numero dei morti nell'incidente avvenuto a una trentina di chilometri a nord di Tisdale, nella provincia del Saskatchewan, nella parte occidentale del paese nordamericano.Il pullman trasportava i giocatori della squadra di hockey giovanile degli Humboldt Broncos. Altre 14 persone sono rimaste ferite. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.Il pullman si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.«Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt», ha twittato il premier canadese Justin Trudeau.Humboldt è una cittadina di circa 5mila abitanti dello stato della provincia del Saskatchewan.