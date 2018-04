Zuckerberg fa mea culpa al Congresso Usa: «Cambridge Analytica un mio errore»

Il Congresso ha pubblicato il discorso che Mark Zuckerberg pronuncerà davanti alla commissione sull'Energia a alla commissione sul Commercio della Camera mercoledì. «È stato un mio errore, chiedo scusa», si legge nella testimonianza preparata da Zuckerberg che adesso si trova a Capitol Hill per un primo incontro a porte chiude con i politici. Zuckerberg non ha parlato con i giornalisti. Per il ceo di Facebook il gruppo ha commesso errori su «Fake News, interferenze estere sulle elezioni, incitamento all'odio e privacy». Facebook, continua il fondatore non ha fatto abbastanza per prevenire «che i nostri strumenti fossero usati per fare del male», si legge nella sua testimonianza. Nel suo discorso Zuckerberg sostiene di non aver avuto una visione abbastanza ampia sulle responsabilità del gruppo, e «questa è stato un grande errore», ha detto l'amministratore delegato.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



