Si aggrappa al treno in corsa, 26enne cade a terra ma nessuno lo aiuta

di Alessia Strinati

Sorprende unappeso aldi unin corsa. Un giovane ha filmato l'intera scena (compresa la rovinosa caduta del ragazzo) senza però preoccuparsi di dargli una mano o di chiamare i soccorsi.Un ragazzo di 26 anni ha provato a salire sul treno in corsa. Si è lanciato sul convoglio che viaggia nella tratta da Nanded-Bengalore, in India, presumibilmente per evitare di pagare il biglietto, o perché magari non era riuscito ad arrivare in tempo alla stazione. Qualunque fosse la motivazione però, con l'avventato gesto, si è ritrovato appeso al finestrino del mezzo che proseguiva ad alta velocità.Il ragazzo ha provato a tirarsi su, ma non c'è riuscito e alla fine si è lasciato andare, rotolando in terra e scivolando tra alcuni paletti. Non si hanno notizie sul suo stato di salute, ma quello che è certo è che per i passeggeri è stato più importante immortalare il momento piuttosto che dargli una mano.