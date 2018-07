Mandare Angela in pensione: strada piena di insidie

di Marco Gervasoni

Tanto rumore per nulla. L’obiettivo principale, se non unico, del vertice di Bruxelles era salvare il soldato Merkel. Cioè trovare un accordo unitario sui respingimenti: perciò il Consiglio europeo ha partorito un documento che però, per ambiguità, avrebbe reso fieri i legisti dell’ultimo Bisanzio. E per questo non è servito a placare i dubbi del ministro dell’interno Seehofer e della Csu, forieri di un’eventuale crisi di governo e della probabile caduta di Merkel e della Grande...