Brigitte Macron parla dell'amica Melania: «È prigioniera della Casa Bianca»

Costretta dalle misure di sicurezza, Melania Trump è molto più

prigioniera

della Casa Bianca di quanto lo sia Brigitte Macron all'Eliseo. «Ha molte più costrizioni di me, Melania non può far nulla, non può neanche aprire una finestra della Casa Bianca, non può uscire. Io vado in giro tutti i giorni per Parigi», ha confidato la première dame francese al quotidiano Le Monde, al suo ritorno dal viaggio di stato in Francia.È proprio a causa di tutte queste costrizioni, sostiene Brigitte, che Melania appare impassibile nelle occasioni ufficiali, malgrado abbia in realtà un carattere allegro: tutto quello fa «viene interpretato. Lei è una donna con molto carattere, ma cerca di nasconderlo. Ride facilmente di tutto, ma lo mostra meno di me». Secondo la première dame, la moglie di Trump è una donna «gentile e affascinante, intelligente e molto aperta... è molto allegra, abbiamo lo stesso senso dell'umorismo, insieme abbiamo riso molto»