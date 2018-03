Quanto conviene ai nostri interessi appoggiare la May

di Franco Cardini

È evidente che in questi giorni tutto ciò che il governo britannico della signora May sta facendo non può venire interpretato se non alla luce anche del problema-Brexit. Aspettando quel fatidico 12 giugno prossimo nel quale la decisione degli inglesi di abbandonare l’Unione Europea dovrebbe diventare operativa, oltremanica sembra ogni giorno di più aumentare la consapevolezza di aver fatto un grosso errore: e allora il governo di Theresa May serra le trattative per salvare questo o quel pezzo del salvabile,...