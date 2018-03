Brexit, Barnier: «C'è accordo su uscita Gran Bretagna, ma resta il nodo Irlanda»

«Abbiamo un testo legale» di accordo di addio per la Brexit che copre «la maggior parte delle questioni». Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. L'accordo è «completo» su diritti dei cittadini e conto del divorzio. Resta invece da chiudere la questione irlandese. «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Barnier.

È stato trovato «un accordo anche sul periodo di transizione di durata limitata» per la Brexit., ha chiarito Barnier, sottolineando che i cittadini Ue che arriveranno in Gb durante la transizione avranno gli stessi diritti di chi è arrivato prima della Brexit. Londra non avrà voce in capitolo su nessuna decisione, dovrà rispettare tutti gli obblighi Ue ma godrà anche dei benefici che ne derivano incluso il mercato interno.



«Abbiamo lavorato duro e rapidamente» per avere i risultati raggiunti oggi sugli accordi di addio e di transizione per la Brexit, con cui «raggiungiamo i nostri obiettivi», ha commentato David Davis. Le intese raggiunte oggi quindi «dovrebbero dare fiducia» a cittadini e imprese «che un accordo» finale sulla Brexit «tra Ue e Gb non è mai stato più vicino».

Luned├Č 19 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA