Brasile, prof non percepisce lo stipendio: i suoi alunni gli fanno un regalo commovente Video

di Federica Macagnone

Bruno Rafael Paiva, 28enne brasiliano docente di musica, ha il dono innato dell'empatia, il tocco magico dell'insegnante che sa coinvolgere e appassionare un'intera classe. Gli sono bastati due mesi di supplenza per stringere un rapporto profondo con i suoi allievi della scuola statale Balbina Viana Arrais di Brejo, in Brasile, e affascinarli con le sue lezioni. Peccato che proprio durante quel periodo per lui le cose si siano messe male. Per i primi due mesi non ha ricevuto lo stipendio e, quando è andato a chiedere spiegazioni, si è sentito dire che c'erano problemi con lo Stato per il suo contratto: nel migliore dei casi, non avrebbe visto soldi per almeno un altro mese.



Per Bruno, che non naviga affatto nell'oro, è stato uno choc, tanto da fargli considerare l'ipotesi di abbandonare la scuola e trovarsi qualche lavoretto, visto che non aveva neanche il denaro per pagarsi un affitto. Fortunatamente la scuola gli è andata incontro e gli ha permesso di dormire dentro un'aula, ma questo non ha certo risolto la sua situazione di precarietà. Stringendo i denti, ha deciso comunque di andare avanti e di non lasciare i suoi ragazzi: un coraggio e un amore per il suo lavoro che non sono passati inosservati.











Una mattina, entrando in classe, è stato coinvolto dagli studenti della sua classe in un gioco del tipo "acqua e fuoco" in cui si sarebbe dovuto impegnare per trovare un oggetto nascosto mentre alcuni ragazzi filmavano la scena. Guidato passo passo verso la sua scrivania, Bruno ha trovato una piccola scatola e l'ha aperta: dentro c'erano 400 real, l'equivalente di 90 euro, cioè i due terzi del suo stipendio mensile. Come si vede nelle immagini filmate dagli studentii, Bruno resta senza parole, si commuove, tenta di ringraziare tutti mentre le lacrime gli scendono sul viso: dentro quella scatola non c'erano solo 400 real, c'era tutto l'amore che quei ragazzi avevano messo per aiutarlo come potevano, con i loro piccoli risparmi, donando 10 real ciascuno, per dirgli che gli volevano bene, che loro erano dalla sua parte. E mentre Bruno piangeva, i "suoi" ragazzi lo hanno circondato in un abbraccio senza fine: il suo amore per il lavoro e per loro valeva molto di più del magro stipendio che ancora lo Stato deve dargli.



«Questa esperienza ha rafforzato il mio amore per l'insegnamento - ha detto Bruno - Ho vissuto giorni cupi, mi sembrava che tutto stesse affondando, non avevo idea di cosa potesse riservarmi il futuro. Visto che non potevo permettermi di pagare un affitto, la scuola mi ha permesso di dormire in classe, e questo mi ha aiutato molto. Però in certi momenti ho anche pensato che avrei comunque dovuto lasciare il lavoro che amavo tanto perché non potevo più permettermi fisicamente di rimanere ancora. È stato allora che due dei miei studenti, Aylon e Gennifer, sono intervenuti: hanno organizzato una colletta in tutta la classe in gran segreto per farmi una sorpresa. È stata una cosa emozionante, non mi sarei mai aspettato una cosa simile».





Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56



