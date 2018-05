Brasile, il suo cane sta per annegare, la first lady si tuffa per salvarlo

Il suo cane stava annegando e l'agente di scorta si è rifiutato di andare a salvarlo. Così Marcela Temer, moglie del presidente del Brasile, Michel Temer, non ci ha pensato due volte e si è tuffata completamente vestita in acqua per aiutare il cane. Il fatto risale al 22 aprile. Secondo quanto hanno rivelato i funzionari presidenziali, la First Lady passeggiava nei giardini del Palacio de la Alvorada, la residenza ufficiale del presidente brasiliano, in compagnia di suo figlio Michelzinho e di Picoly, il Jack Russel che fa parte della famiglia dal 2016 insieme a Thor, un golden retriever.



Attirato dalle anatre, ad un certo punto il cagnolino è entrato in acqua ma, arrivato in mezzo al laghetto della residenza, non è riuscito a tornare indietro. Marcela ha quindi chiesto a un agente del Gabinete de Segurança Institucional, responsabile della sua sicurezza, di andare ad aiutarlo, ma quest'ultimo si è rifiutato. Ha quindi dovuto fare tutto da sola. L'agente, di cui non è stata resa nota l'identità, è stata rimossa dalle sue funzioni per aver «messo a rischio l'integrità fisica della First Lady» e trasferita in un altro ufficio del Gabinetto di sicurezza.

