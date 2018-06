Bode Miller, la figlia di 19 mesi annega nella piscina dei vicini

Dramma per il campione americano olimpionico di sci: la figlia, di appena, èindurante una festa nella villa dei vicini dei Miller a Los Angeles. Inutili i tentativi dei soccorritori.Secondo una prima ricostruzione la bimba è sfuggita solo per pochi istanti alla vista dei genitori Bode, 40 anni, e Morgan durante una festa fra amici nella villa a sud di Los Angeles, a Cota de Caza, che appartiene ai loro vicini di casi.Una tragedia che si è consumata in tempi rapidissimi: a lunga è stato tentato di rianimare la piccola recuperata dagli stessi genitori ma inutilmente. Straziante il post su Instagram del campione: “Siamo più che devastati, la nostra bimba Emmy è morta. Non avremmo mai pensato di poter provare un dolore così forte”.