Bimbo sta cadendo dal quinto piano, militare rischia la vita e lo afferra al volo Video

Un vero militare non va mai a riposo, neanche quando viene collocato in congedo: è quello che ha dimostrato nei giorni scorsi Liu Yangming, afferrando al volo un bimbo di due anni e mezzo che stava per sfracellarsi al suolo dopo essere precipitato dal quinto piano di un edificio. Un solo attimo di indecisione o un errore di valutazione di qualche centimetro e il piccolo non avrebbe avuto scampo.







Il salvataggio è avvenuto nella provincia di Shandong, in Cina. Liu era in casa sua quando ha sentito un gran trambusto in strada: era la folla angosciata che si era accalcata per vedere il bimbo in equilibrio precario su una piattaforma strettissima all'esterno della propria abitazione. Come fosse finito lì è un mistero, fatto sta che la situazione era allarmante. Senza un attimo di esitazione l'ex militare si è precipitato per le scale suonando alla porta di alcuni condomini finché uno di loro, al secondo piano, non gli ha aperto: è entrato in casa sua e si è piazzato su un davanzale sotto la perpendicolare del bimbo.



Come si vede nelle immagini di un video postato sui social, quando il piccolo è caduto tra le urla della folla, lo ha afferrato al volo rischiando di cadere anche lui, si è appoggiato con forza al muro per bilanciarsi e infine lo ha passato a una persona all'interno della casa. Gli anni spesi in addestramento militare gli hanno permesso di mettere a segno l'operazione più importante della sua esistenza: salvare una vita.

