Bimbo di due anni beve l'olio della ceretta della mamma estetista: «Mi sono distratta»

di Silvia Natella

Tragedia sfiorata a causa di una banale distrazione anel Nottinhhamshire (Regno Unito), dove un'estetista di 34 anni,ha rischiato di perdere il suo bambino di due anni. Il piccoloaveva bevuto l'olio detergente della ceretta ed è finito in coma.LEGGI ANCHELa donna aveva lasciato aperta la stanza in cui lavora dopo aver servito una cliente. Il bambino ne ha approfittato per entrare all'insaputa della madre e ha ingerito la sostanza. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 giugno. «Gli ho voltato le spalle per pochi attimi, mi sono accorta subito che cosa ero successo perché ha avuto immediatamente problemi respiratori».Emily era andata a prendere Bode a scuola intorno alle 15 e lo aveva lasciato giocare in giardino con la sorella adolescente. Quando il marito Lee è rientrato è corsa a salutarlo e si è accorta che il bambino non era più sul restro. «Sono tornata indietro e l'ho visto mentre beveva il liquido», spiega Emily al Mirror. Sono stati attimi concitati e di panico. «Ho urlato a Lee e abbiamo cercato di dargli dell'acqua, il suo respiro è cambiato subito e ha iniziato a sudare». Tempestivi i soccorsi e la somministrazione dell'ossigeno a Bodè. Il bambino è stato ricoverato al A&E at King's Mill Hospital, di, dove i genitori hanno appreso quanto fosse grave la situazione. «Ci è stato detto che se non fosse entrato in coma indotto, lo avremmo perso. Non posso descrivere come ci si sente, non so come facciano i genitori che perdono un figlio, mi sentivo fisicamente malata, sentivo che se sarebbe potuto morire per colpa mia».Fortunatamente il bambino si è ripreso dopo cinque giorni in coma ed Emily ha deciso di creare una raccolta fondi per la struttura che ha salvato la vita di suo figlio. «L’ospedale lo ha soccorso diverse volte. Sono stati incredibile». All'azienda produttrice dell'olio lancia un appello affinché cambino la confezione, troppo simile a quella di una bottiglietta d'acqua.Una portavoce del marchioha dichiarato: «Ci è dispiaciuto parlare di questo sfortunato incidente e auguriamo a Bodè una pronta guarigione. Prendiamo molto seriamente la salute e la sicurezza dei nostri clienti: in questo caso specifico, l'etichetta del prodotto afferma che dovrebbe essere tenuta fuori dalla portata dei bambini e fornisce indicazioni sulle azioni necessarie nel caso di ingestione accidentale della soluzione».