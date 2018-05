Usa, bimba di un anno muore soffocata in auto, il papà l'ha dimenticata per ore sotto il sole

di Simone Pierini

Unadopo esser statadalsotto al sole. La piccola era legata all'interno della vettura di famiglia da quando il padre adottivo aveva lasciando il fratello all'asilo.L'uomo non si è ricordato di averla lasciata in macchina e il caldo afoso l'ha soffocata. La tragedia è avvenuta nell'East Nashville, negli Stati Uniti.Con la temperatura esterna di circa 25°C, la vettura sotto al sole ha raggiunto un valore senza dubbio superiore che non ha lasciato scampo alla bimba. A trovarla, sconvolta, è stata la mamma che l'ha portata di corsa all'ospedale dove hanno solamente potuto constatarne il decesso.